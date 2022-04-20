Бюджетні зарплати перерахують з січня 2021 року

16:25 26 листопада Київ, Україна

Зарплати в Україні для бюджетників перерахують після підвищення прожиткового мінімуму (ПМ) в грудні. Так, мінімальний тарифний оклад не може бути менше, ніж прожитковий мінімум для працездатної особи.

Тому, відповідно до закону «Про оплату праці», не можна встановлювати першу тарифну ставку нижче ПМ. Зараз вона становить 2225 грн. А з січня 2021, після грудневого підвищення, буде не менше 2270 грн.

Відзначимо, що мова йде саме про оклади. Крім "чистого" окладу, українці також можуть отримувати надбавки за стаж, інтенсивність праці тощо.

Як зміняться деякі з окладів:

11 тарифна ставка зараз 4383 грн, буде не менше 4472 грн;

15 тарифна ставка зараз 5740 грн, буде не менше 5857 грн;

24 ставка зараз 9701 грн, буде не менше 9897 грн.

До речі, також з 1 січня в Україні збільшиться і мінімальна зарплата. Вона складе 6000 гривень, зараз це лише 5000. Тому, з урахуванням окладу і надбавок, розмір заробітної плати українця, який працює повний день з мінімальним заробітком, збільшиться на тисячу гривень.