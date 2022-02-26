Бюджет України перевиконано на 115% - вересень 2020

15:18 05 жовтень Київ, Україна

На своїй сторінці в соціальних мережах прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що державний бюджет України у вересні перевиконано на 115%

Він додав, що це на 7,8 млрд більше, ніж торік, і на 10,1 млрд більше нормативу.

"Вересень став четвертим місяцем підряд, коли виконується державний бюджет. У квітні недовиконання держбюджету становило 41 млрд, однак нашому уряду вдалося виправити ситуацію, і зараз відставання від річного нормативу тільки 11,8 млрд", - написав він.

Шмигаль також заявив, що до кінця року бюджет буде повністю виконаний.

Кабінет Міністрів України веде переговори з Міжнародним валютним фондом щодо зниження дефіциту держбюджету у 2021 році. У проєкт державного бюджету зараз закладений дефіцит на рівні 6,0% від валового внутрішнього продукту (ВВП).

Значний дефіцит держбюджету, запланований на 2021 (6% ВВП), призведе до подальшого збільшення потреб у залученні боргового фінансування - протягом 2021 Мінфіну потрібно буде залучити 702 млрд грн боргів, щоб профінансувати дефіцит і погасити старі борги.