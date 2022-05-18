Бюджет 2021: основні цифри

Вчора, 15 грудня 2020 року, Верховна Рада України підписала і остаточно затвердила державний бюджет 2021. Наші журналісти постаралися дізнатися основні статті витрат і розрахунки депутатів щодо різних відомств і основних потреб країни.

Верховна Рада підтримала державний бюджет на 2021, який передбачає доходи в сумі 1 трлн 92 млрд грн, витрати - 1 трлн 328 млрд грн, дефіцит бюджету складе 5,5% ВВП.

Документом передбачено зростання ВВП на рівні 4,6%, споживча інфляція на рівні 7,3%, рівень державного боргу до ВВП закладається на рівні 64,6%. Середньорічний курс долара в 2021, за яким розраховується державний бюджет, становить 29,1 грн за долар.

Зростання мінімальної заробітної плати з 1 січня 2021 складе 6000 гривень, з 1 грудня 2021 - 6500 гривень. Пропонується встановити в 2021 році такий прожитковий мінімум на одну людину в місяць: з 1 січня - 2189 гривень, з 1 липня - 2294 грн, з 1 грудня - 2393 гривні. Документом пропонується встановити мінімальну пенсію для осіб, які втратили працездатність: з 1 січня - 1769 гривень, з 1 липня - 1854 гривні, з 1 грудня - 1934 гривні.

Середню зарплату очікують на рівні 13632 гривень на місяць, а безробіття в 9,2%.

У розрізі витрат на безпеку і оборону закладаються витрати на рівні 267 млрд грн, зокрема, 116 млрд грн передбачено на Міноборони. Міністерство внутрішніх справ отримає близько 98 млрд. Витрати на освіту становлять 174 млрд грн, з яких на доплати зарплат вчителям - 21,2 млрд грн. Витрати на медицину складають 159 млрд грн, з яких передбачається збільшення зарплат медиків на 30%, на програму медичних гарантій планується витратити 123,4 млрд грн, на боротьбу з коронавірусом - 19,4 млрд грн, з яких 2,6 млрд грн на вакцинацію (якщо на той час з'явиться вакцина).

На програму «Велике будівництво» (розвиток дорожньої інфраструктури) планується виділити 150 млрд грн. На програми підтримки малого та середнього бізнесу заплановано 12 млрд грн, з яких на реалізацію програми портфельних гарантій планується виділити 10 млрд грн і на компенсацію відсотків за кредитами для малого і середнього підприємництва - 2 млрд грн.

Приватизація в наступному році повинна принести бюджету 12 млрд грн.