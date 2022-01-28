Бюджет 2021: основні цифри та плани

14:28 14 вересень Київ, Україна

14 вересня Кабмін затвердив проєкт бюджету на 2021 рік і направляє його в парламент. Бюджетний кодекс передбачає, що уряд передасть кошторис на наступний рік до Верховної Ради до 15 вересня.

"Це бюджет можливостей для розвитку економіки і підтримки наших громадян і бізнесу в умовах "перезапуску" економіки після удару пандемії коронавірусної хвороби", - прокоментував міністр фінансів Сергій Марченко.

Доходи та видатки бюджету

Мінфін закладає доходи держбюджету в сумі 1,017 трильйона гривень, витрати - 1,33 трильйона гривень. Граничний обсяг дефіциту держбюджету в сумі 270, 35 млрд гривень.

Основні показники

За словами пана Марченка, в наступному році уряд очікує зростання ВВП 4,6%, а інфляцію - 7,3% річних. Бюджет зверстаний з розрахункового курсу долара на середньому рівні - 29,1 гривні.

"Курс долара, на якому розраховується бюджет, у нас середньорічний 29,1", - сказав міністр. Зараз середній курс долара на міжбанку становить 28 гривень. Середню заробітну плату влада прогнозує на 2021 у розмірі 13,6 тисячі гривень на місяць.

За словами міністра, в бюджеті будуть гроші на вакцинацію від коронавірусу та фінансування участі в Паралімпійських іграх.

5,92% ВВП видатків бюджету піде на безпеку і оборону.

Мінімальна плата також має зрости. З 1 січня вона становитиме 6000 гривень, а з 1 липня - 6,5 тисячі. "Це не вплине істотно на показник інфляції", - стверджує міністр.

Перший заступник голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк попередив, що закладене в проєкт на 2021 підвищення мінімальної зарплати може привести до проблем. За його словами, це може означати фактичне підвищення податків з заробітної плати. Зокрема, підвищення податків для 2 групи ФОП складе 536 грн на місяць. Для 3 групи ФОП єдиний соціальний внесок виросте на 390 грн.