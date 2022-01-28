Бюджет 2021: основні цифри та плани

14 вересня Кабмін затвердив проєкт бюджету на 2021 рік і направляє його в парламент. Бюджетний кодекс передбачає, що уряд передасть кошторис на наступний рік до Верховної Ради до 15 вересня.
"Це бюджет можливостей для розвитку економіки і підтримки наших громадян і бізнесу в умовах "перезапуску" економіки після удару пандемії коронавірусної хвороби", - прокоментував міністр фінансів Сергій Марченко.
Доходи та видатки бюджету
Мінфін закладає доходи держбюджету в сумі 1,017 трильйона гривень, витрати - 1,33 трильйона гривень. Граничний обсяг дефіциту держбюджету в сумі 270, 35 млрд гривень.
Основні показники
За словами пана Марченка, в наступному році уряд очікує зростання ВВП 4,6%, а інфляцію - 7,3% річних. Бюджет зверстаний з розрахункового курсу долара на середньому рівні - 29,1 гривні.
"Курс долара, на якому розраховується бюджет, у нас середньорічний 29,1", - сказав міністр. Зараз середній курс долара на міжбанку становить 28 гривень. Середню заробітну плату влада прогнозує на 2021 у розмірі 13,6 тисячі гривень на місяць.
За словами міністра, в бюджеті будуть гроші на вакцинацію від коронавірусу та фінансування участі в Паралімпійських іграх.
5,92% ВВП видатків бюджету піде на безпеку і оборону.
Перший заступник голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк попередив, що закладене в проєкт на 2021 підвищення мінімальної зарплати може привести до проблем. За його словами, це може означати фактичне підвищення податків з заробітної плати. Зокрема, підвищення податків для 2 групи ФОП складе 536 грн на місяць. Для 3 групи ФОП єдиний соціальний внесок виросте на 390 грн.
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