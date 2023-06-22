Швидке відновлення України: п'ять напрямків та необхідні кошти

15:54 22 червня Київ, Україна

За оцінкою Світового банку, в Україні є п'ять напрямків, які потребують швидкого відновлення та для цих п'яти напрямків потрібно 14,1 млрд доларів на наступні 12 місяців.



Про це на полях Конференції щодо оновлення України в Лондоні розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль.



Напрямки, що вимагають швидкого відновлення:





1. Енергетика. Отже, відновлення енергетики, негайне відновлення, тому що ми йдемо до наступного опалювального сезону наступної зими. І нам потрібно відновити енергогенерацію, енергомережу, газопостачання. Отже, це є пріоритет номер один.

2. Гуманітарне розмінування. Бо без цього ми нічого не можемо зробити. Понад 174 тисячі квадратних кілометрів в Україні заміновані. Тому ми маємо розмінувати через це, це другий пріоритет", - сказав Шмигаль.

3. Житло. Треба відремонтувати будинки та квартири, щоб люди могли нормально жити.

4. Ремонт критичної інфраструктури.

5. Економічна підтримка малого та середнього бізнесу.

"Для цих п'яти напрямків нам потрібно 14,1 млрд доларів на наступні 12 місяців. В українському бюджеті ми маємо 3,3 млрд. Ми маємо близько 4 мільярдів від наших партнерів, вони мають додаткові гроші на інші, на різні напрямки, які партнери підтримують", - сказав Шмигаль.

Але, за словами прем'єра, згідно з оцінкою Світового банку, Україна має зосереджуватись на потребах швидкого відновлення.