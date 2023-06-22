Швидке відновлення України: п'ять напрямків та необхідні кошти

За оцінкою Світового банку, в Україні є п'ять напрямків, які потребують швидкого відновлення та для цих п'яти напрямків потрібно 14,1 млрд доларів на наступні 12 місяців.
Про це на полях Конференції щодо оновлення України в Лондоні розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Напрямки, що вимагають швидкого відновлення:
Про це на полях Конференції щодо оновлення України в Лондоні розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Напрямки, що вимагають швидкого відновлення:
1. Енергетика. Отже, відновлення енергетики, негайне відновлення, тому що ми йдемо до наступного опалювального сезону наступної зими. І нам потрібно відновити енергогенерацію, енергомережу, газопостачання. Отже, це є пріоритет номер один.
2. Гуманітарне розмінування. Бо без цього ми нічого не можемо зробити. Понад 174 тисячі квадратних кілометрів в Україні заміновані. Тому ми маємо розмінувати через це, це другий пріоритет", - сказав Шмигаль.
3. Житло. Треба відремонтувати будинки та квартири, щоб люди могли нормально жити.
4. Ремонт критичної інфраструктури.
5. Економічна підтримка малого та середнього бізнесу.
Але, за словами прем'єра, згідно з оцінкою Світового банку, Україна має зосереджуватись на потребах швидкого відновлення.
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