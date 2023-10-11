Бум підприємництва: Україна побила рекорди з реєстрації ФОПів

14:55 11 жовтня Київ, Україна

Упродовж вересня українці активно відкривали власний бізнес – зареєстрували 35 587 ФОПів. Це найвищі показники не лише за час повномасштабного вторгнення, а й за останні три роки.



Про це пише Опендатабот.



Як зазначає пресслужба моніторингового сервісу, попередній рекорд – 31 477 справ – зафіксували у червні 2023 року. А до цього цифра понад 30 тисяч нових ФОПів була лише у червні та липні 2020 року.



Найчастіше в Україні бізнес відкривали у сферах торгівлі (43% усіх ФОПів, з них 12 777 — роздрібна, 2343 — гуртова), індивідуальних послуг та громадського харчування.

21% від усіх нових ФОПів відкривається у Київській області (7407). Друге та третє місце посідають Дніпропетровщина (3210) та Львівщина (2862). Менше нових підприємств у тих регіонах, які повністю або частково окуповані та на території яких зараз відбуваються бойові дії.

Станом на початок квітня 2023 року кількість зареєстрованих ФОПів в Україні становила майже 2 мільйони, а компаній – понад 1,2 мільйона.