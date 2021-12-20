Чи будуть віялові відключення світла? Юрій Бойко розповів, за якої умови це можливо

Ситуація із запасами вугілля на українських ТЕС складна, проте говорити про необхідність запровадження віялових відключень електроенергії поки що зарано. Таку думку в інтерв'ю українським ЗМІ висловив радник прем’єр-міністра України з енергетики Юрій Бойко.
Нардеп зазначив, що держава має стандартні регламентні етапи реагування енергосистеми на надзвичайні ситуації, і так звані «віялові» або аварійні відключення не є першими з них.
Нардеп зазначив, що держава має стандартні регламентні етапи реагування енергосистеми на надзвичайні ситуації, і так звані «віялові» або аварійні відключення не є першими з них.
Також він додав, що графіки аварійних відключень застосовують у тому випадку, якщо немає покриття дефіциту потужності в системі в окремі години – тоді проводиться вимушене відімкнення ліній електропередач для зниження споживання в системі на цю годину. Такі відімкнення в середньому тривають кілька годин.
Також Бойко зазначив, що під час гострого дефіциту газу та вугілля найбільше навантаження ляже на атомну енергетику. Як відомо, минулого опалювального сезону активними були лише 10 атомних блоків, то вже цього року буде задіяно 14 блоків АЕС, а за потреби можуть бути задіяні і всі 15 блоків. На сьогодні у робочому стані знаходяться 13 блоків, найближчим часом буде увімкнено і 14-й.
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