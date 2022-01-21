Чи буде валюта коштувати більше 28 гривень: прогноз

14:11 07 вересень Київ, Україна

При відстеженні експертами курсу валют щодо гривні, можна побачити незначні коливання. Ці зміни можуть бути істотними для української економіки - в подробицях розбиралися наші журналісти.

За минулі вихідні ситуація на валютному ринку особливо не змінилася: курси долара та євро продовжують рости. З п'ятниці, 4 вересня, американська валюта подорожчала на 4 копійки, а європейська - на 13 копійок. Так, 7 вересня НБУ встановив офіційні курси на рівні 27,73 грн за долар і 32,86 грн за євро. Курс гривні продовжує знижуватися і на готівковому валютному ринку. В обмінниках долари можна здати в середньому по 27,58 грн, купити - по 27,81 грн; євро - здати по 32,40 грн, купити - по 32,87 грн.

«За минулий тиждень курс долара до гривні трохи виріс, досягнувши позначки 27,75 грн за долар, - повідомив аналітик компанії «Альпарі» Максим Пархоменко. - Загальний тижневий приріст склав близько 25 копійок. Гривня знижувалася по всьому спектру ринку. Готівкова гривня просіла в ціні на 30 копійок, діставшись до відмітки в 27,80 грн.

На відкритті торгів в понеділок гривня утримує свої позиції та торгується нейтрально. До максимумів поточного року гривні залишилося всього 15 копійок. З огляду на відсутність новин на ринку, пройти цю позначку буде складно.

Одночасно, якщо курс зможе пройти цей рівень і піднятися вище 28 грн, то на ринку може початися невеликий ажіотаж, що може підвищити котирування до 28,50 грн за долар. У парі з євро у гривні аналогічні позиції. Національна валюта зберігає потенціал зниження до 33 гривень за євро", - прогнозує Пархоменко.

На думку експертів, на курс національної валюти може вплинути формування урядом державного бюджету на наступний рік.