Британія допоможе Україні фінансово - 58.1 млн доларів

Великобританія виділить Україні допомогу в розмірі 58,1 мільйона доларів, повідомляє посольство Британії в Києві. Про це офіційно оголосять під час візиту в Лондон президента України Володимира Зеленського, який вже почався сьогодні, 7 жовтня.

"У рамках візиту глава держави проведе переговори з прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном, після яких відбудеться підписання українсько-британської угоди про політичну співпрацю, вільну торгівлю і стратегічне партнерство. Також буде підписано низку інших двосторонніх документів про співробітництво в сфері оборони і фінансової підтримки двосторонніх проєктів", - йдеться в повідомленні пресслужби глави держави.

Відзначимо, що уряд Великобританії зокрема планує виділити £600 тис. (7,7 тис. доларів США) на підтримку роботи Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. У посольстві зазначили, що підтримують роботу місії, яка повідомляє про ситуацію в зоні конфлікту на сході України.

На гуманітарну допомогу для підтримки потерпілих від війни і COVID19 в Донбасі виділяється £5 млн (6,1 млн доларів США).

І більше як £40 млн (50,4 млн доларів США) Британія виділяє на підтримку українського суспільства і завершення війни в Донбасі.

Таким чином, Британія виділяє Україні допомогу в розмірі 58,1 млн доларів США або 1,6 млрд гривень. Як повідомив у вівторок посол України в Сполученому Королівстві Вадим Пристайко, під час візиту президента Володимира Зеленського в Лондон буде підписано нову угоду про стратегічне партнерство між Україною і Великобританією.