«Борщовий набір» в Україні виріс в ціні - подробиці

Борщовий набір в Україні різко зріс в ціні. Це відзначили експерти Міністерства фінансів України. Стрибок цін відбувся в червні. Наші журналісти аналізували вартість продуктів і порівнювали їх з травневими розцінками.

Середня ціна на картоплю знизилася, в порівнянні з минулим місяцем, і склала 11,55 грн за кг, найвища ціна - більше 12 грн за кг. З популярних супермаркетів, найдешевшу картоплю можна знайти в Metro - 10,90 грн за кг. Причому в травні за кг українці віддавали 11,67 грн. Морква, навпаки, за місяць встигла подорожчати: якщо в травні середня ціна становила 9,25 грн/кг, то на початку червня вже піднялася до 10,60 грн/кг. За даними супермаркетів, вартість може варіюватися від 9,40 грн/кг до 12,90 грн/кг.

Найбільше з "борщового набору" подорожчав буряк - в травні він коштував 10,48 грн/кг, а на 10 червня вже виріс до середньої вартості в 16,26 грн/кг. Скрізь ціни на овоч приблизно однакові - близько 16 грн і дорожче. Складно судити про ціни на капусту, оскільки за свіжими даними ціна в червні становить 13,99 грн/кг, однак тільки згідно з цінами в Novus. Хоча в минулому місяці він був значно дешевше - середня ціна становила 9,25 грн/кг.

Ріпчаста цибуля незначно подорожчала до літа. У травні середня вартість склала 7,75 грн за кг, а в червні цінник піднявся до 8,90 грн за кг.