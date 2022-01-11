Більшу частину спиртзаводів України продадуть

25 з 41 державних спиртзаводів України планують продати вже у вересні, про це повідомив Сергій Блескун, в.о. керівника держконцерну Укрспирт. За допомогою приватизації сподіваються на збільшення робочих місць і модернізацію підприємств.

Для фахівців спиртової галузі приватизація буде означати не втрату роботи, а навпаки - нові кар'єрні можливості, підкреслив він.

"Ми вже передали пропозиції по 25 з 41 об'єкта Укрспирту в Мінекономіки. Незабаром Фонд держмайна почне підготовку до прозорого аукціону ", - заявив Блескун.

За його словами, найближчим часом заводи, що не працювали роками, модернізують. "Уже зараз ми бачимо великий інтерес інвесторів - від лікеро-горілчаних виробників до фарм і агропідприємств", - зазначив гендиректор Укрспирту.

Раніше Кабінет міністрів розблокував питання приватизації підприємств спиртової промисловості, які вже передані на приватизацію Фонду держмайна.

На засіданні уряду 12 серпня схвалена програма реформування і розвитку спиртової галузі до 2024 року. У цей період державні спиртзаводи планується виставити на продаж.