«Велике будівництво» триватиме кілька років: Зеленський

«Велике будівництво» в Україні не закінчиться в найближчі роки. Про це заявив президент України. За його словами, тисячі об'єктів знаходяться на етапі будівництва і ще потребують завершення. Тому національна програма з кожним місяцем лише набирає обертів.
Про це він сказав на першому засіданні Палати місцевих влад Конгресу місцевих і регіональних влад при президенті в Хмельницькому. Трансляція заходу велася на сторінці Офісу Президента в Facebook.
За його словами, для цього і багатьох інших питань визначальне значення має взаємодія органів центральної і місцевої влади.
Зеленський підкреслив, що реформа місцевого самоврядування тільки почалася, завершився тільки перший етап базового рівня.
"Попереду масштабна робота на регіональному та субрегіональному рівнях", - додав президент.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі