«Велике будівництво» триватиме кілька років: Зеленський

«Велике будівництво» в Україні не закінчиться в найближчі роки. Про це заявив президент України. За його словами, тисячі об'єктів знаходяться на етапі будівництва і ще потребують завершення. Тому національна програма з кожним місяцем лише набирає обертів.

Про це він сказав на першому засіданні Палати місцевих влад Конгресу місцевих і регіональних влад при президенті в Хмельницькому. Трансляція заходу велася на сторінці Офісу Президента в Facebook.



"Цей Палац спорту (незавершений об'єкт в Хмельницькому) і майже тисяча об'єктів "Великого будівництва" на 2021 р. і проєкти, заплановані на наступні роки, неодмінно повинні бути добудовані, реконструйовані та введені в експлуатацію. Бажано вчасно", - сказав Зеленський.

За його словами, для цього і багатьох інших питань визначальне значення має взаємодія органів центральної і місцевої влади.

"У нас є проблемні загальні тенденції. Розуміємо, де і на якому етапі потрібно допомогти регіонам, і треба втручатися", - зазначив глава держави.

Зеленський підкреслив, що реформа місцевого самоврядування тільки почалася, завершився тільки перший етап базового рівня.

"Попереду масштабна робота на регіональному та субрегіональному рівнях", - додав президент.