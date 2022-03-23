«Велике будівництво» і «Укравтодор» дають Україні робочі місця

Проєкт президента «Велике будівництво» був активований не тільки заради рівних доріг в регіоні, а й для відкриття нових вакансій з працевлаштування. Держава вирішує питання безробіття таким чином.

У травні-жовтні 2020 року в дорожній галузі України працевлаштовано 20,168 тис. осіб. Про це йдеться в повідомленні «Укравтодору» в соцмережі Facebook. За останні два тижні жовтня роботу отримала 1041 особа, відкритими залишаються 140 вакансій.

«Велике будівництво триває в кожному регіоні країни - на фінішній прямій 3700 км доріг, дорожні організації продовжують набір фахівців і шукають близько 200 нових співробітників», - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, що Європейський банк реконструкції і розвитку може виділити фінансування на ремонт дороги Київ - Одеса і будівництво кільцевої об'їзної дороги Львова. Йдеться про три транші на загальну суму в 450 млн євро. Відповідний проєкт може бути затверджений 16 грудня нинішнього року.

Раніше повідомлялося, що «Укравтодор» планує в 2021 році відремонтувати 6,8 тис. км українських доріг.