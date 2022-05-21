«Велике будівництво» - чи правильний вибір зробив уряд?

Серед півтора десятка розвинених країн, Україна єдина витратила велику кількість коштів з антикризового фонду на будівництво. Близько 66% всіх грошових ресурсів пішло на фінансування проєкту «Велике будівництво».

Так, Україна обігнала Росію з її 44%, Китай з показником 19,7%, Австралію, Канаду і Туреччину - в яких менше 10 відсотків, і країни Європейського Союзу, США і Великобританію, в яких частка ще менша. Такі дані дослідження «Ukraine Economic Outlook». Згідно з ними, Україна ледь не найменше направляла коштів на підтримку бізнесу і населення під час пандемії - 23%. Тоді як в європейських країнах цей показник досягає 60%.

Відчувається в країні і всі ці порівняння показують, що недостатньо було використано цей фонд (Фонд боротьби з COVID-19) для того, щоб компенсувати бізнесу і людям ті фінансові втрати, яких вони зазнали. Це велика проблема. Це один з факторів, чому такий великий опір йде бізнесу.

Зауважимо, що програма «Велике будівництво», яка фінансувалася з фонду боротьби з ковід-19, віддала перевагу саме будівництву доріг перед модернізацією та будівництвом соціальної інфраструктури. На останню заплановано лише 16 млрд грн, тоді як на дорожні - у вісім з половиною разів більше - 120 млрд грн.

Ми зробили вибір на користь будівництва доріг. В такому випадку - це неправильний вибір. Чому? Тому що, з одного боку, треба звернути увагу, що близько третини цих коштів фактично пішли за кордон. Оскільки основна складова ремонту і будівництва доріг - це бітум, а бітум в більшості своїй Україна саме імпортує з інших країн. Тому відповідно ці кошти пішли в інші країни на бітум.

Крім того, експерти відзначають - дорожні тендери в Україні - зручна можливість для махінацій і змов. 70% грошей на будівництво доріг освоюють шість компаній, що входять в Національну асоціацію дорожників України і утворюють картель. За даними журналістів-розслідувачів, корупційна маржа на «Великому будівництві» становить від 10% до 40% в прямій залежності від розміру тендера.