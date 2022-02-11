Лікарняний у 2020 році - як нараховуються гроші

12:41 22 вересень Київ, Україна

Допомога з тимчасової втрати працездатності у серпні 2020 року склала 324,15 гривні. Це на 18,7% більше в порівнянні з тим же періодом 2019 року. Про це повідомили у Фонді соціального страхування. У ФССУ повідомили, що в період січень-серпень 2020 року був виплачено 6,1 млрд гривень лікарняних.

Також в період карантину Фонд соцстраху надає допомогу з тимчасової непрацездатності по додатковому страховому випадку - в разі ізоляції від COVID-19. Тому у Фонді соцстраху пояснили, як отримати компенсацію втраченого заробітку за час ізоляції від COVID-19?

Допомога виплачується в разі самоізоляції під медичним наглядом або перебування в спеціалізованих закладах охорони здоров'я в зв'язку з проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби, а також локалізації та ліквідації її спалахів і епідемій.

Підстава для нарахування такої допомоги - лікарняний лист із зазначенням причини непрацездатності "ізоляція від COVID-19-11". Також МОЗ рекомендувало установам охорони здоров'я здійснити заміну попередньо виданих у зв'язку з самоізоляцією довідок на листки непрацездатності.

Термін видачі таких листків непрацездатності відповідно до чинних нормативно-правових актів та галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я - 14 днів. Як і в загальних випадках, лікарняний спочатку видають на 5 днів з наступним продовженням.

Роботодавець на підставі отриманого від працівника лікарняного листа оформляє заяву-розрахунок, в якій вказує причину непрацездатності - 11, тобто ізоляція від COVID-19, і передає її до Фонду соцстраху. Зробити це можна дистанційно.