Листки непрацездатності у листопаді оплачені на суму 1,8 млрд гривень

У листопаді цього року Фонд соціального страхування прийняв на фінансування лікарняні листи, видані в зв'язку з травмою або хворобою (в тому числі і COVID-19), на суму 1,8 млрд гривень. Це на 0,6 млрд гривень, або на 50% більше, ніж в жовтні, повідомляє пресслужба Фонду.

Як запевнили у Фонді, виплати відповідної допомоги здійснюються своєчасно і в повному обсязі.

Всього в листопаді Фонд соцстрахування отримав на оплату 565,2 тисячі листків непрацездатності (для порівняння: в жовтні їх було 395,4 тисячі). У відомстві пояснюють зростання кількості лікарняних сезонним поширенням респіраторних хвороб, збільшенням потреби в догляді за хворими дітьми, захворюванням на COVID-19, а також ізоляцією осіб, які контактували з хворими на коронавірус.

У свою чергу, в порівнянні з вереснем, у жовтні витрати на компенсацію застрахованим особам втраченого за час лікування заробітку виросли на 38,7% (більше 0,3 млрд грн). З початку 2020 року Фонд соцстрахування нарахував допомогу з тимчасової втрати працездатності для майже 2,1 мільйона осіб. 56 тисяч з них потребували допомоги через ізоляцію від COVID-19.