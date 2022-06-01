Болгарія почне отримувати газ із Азербайджану

10:57 01 червня Київ, Україна

Болгарія найближчим часом отримуватиме азербайджанський газ через інтерконектор Греція-Болгарія (IGB), який поки що будується.

Про це повідомив міністр закордонних справ Азербайджану Джейхун Байрамов.



За його словами, дві країни погодили газові постачання терміном на 25 років. Баку сподівається, що незабаром інтерконектор буде запущено. Після цього в перший рік Болгарія отримає 1 млрд кубометрів газу, а надалі ці цифри збільшиться до 3 млрд кубометрів на рік.

"Це великий внесок у енергетичну безпеку нашої країни", - сказав дипломат.

Софія розраховує почати отримувати газ новим шляхом уже у вересні, говорив болгарський прем'єр-міністр Кирило Πетĸов.



Азербайджан продає вуглеводні до Італії, Греції та Болгарії з кінця 2020 року по Трансадріатичному газопроводу. По цій лінії Софія отримує 250-300 млн кубометрів на рік. Через інтерконектор обсяги постачання Болгарії збільшаться вчетверо, що дозволить відмовитися від російського газу.



Постачання в країну з росії припинилися наприкінці квітня після того, як болгарська влада відмовилася платити москві в рублях і продовжила виплати в євро. У відповідь Софія пригрозила перекрити транзит газу з росії до Сербії та Угорщини трубопроводом «Турецький потік».



Євросоюз шукає заміну російським вуглеводням у всьому світі. Як можливих постачальників ЄС розглядає Ізраїль та Єгипет, Алжир, країни Африки. В ідеалі Європа планує повністю відмовитись від газу з росії до 2027 року.



За час війни в Україні від газових поставок із росії, крім Болгарії відмовилися Нідерланди, Данія, Фінляндія, Польща. Можливе відключення Великої Британії та частини Німеччини. Через це загальні експортні втрати «Газпрому» вже становлять 12%.



Естонія закликала включити ембарго на російський газ до сьомого пакета санкцій ЄС.