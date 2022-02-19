Понад мільйон жителів ОРДЛО хочуть отримувати пенсію в Україні

Пандемія коронавірусу внесла обмеження для переміщення жителів з окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) на підконтрольні Україні території за отриманням пенсійних виплат. Станом на квітень 2021 року Пенсійний фонд отримав 1,159 млн звернень про пенсійні виплати від жителів тимчасово окупованих територій. Про це повідомляє пресслужба Мінсоцполітики.

"Виплата пенсій на непідконтрольних територіях не проводиться, - йдеться в повідомленні Мінсоцполітики. - У органів державної влади є дані тільки про те, скільки пенсіонерів було до окупації і скільки з них вже хоч раз зверталися за пенсією на підконтрольній території".

У міністерстві нагадують, що з грудня 2015 року виплата пенсій для жителів ОРДЛО здійснюється через Ощадбанк за допомогою двох мобільних підрозділів, які надають банківські послуги внутрішньо переміщеним особам і жителям населених пунктів, що знаходяться майже на лінії розмежування сторін.

Раніше в аналітичній записці Організації Об'єднаних Націй про соціальний захист в Україні зазначалося, що в 2020 році близько 270 000 жителів непідконтрольних уряду України територій Донецької і Луганської областей були позбавлені доступу до пенсій, які виплачуються їм з українського держбюджету через обмеження на переміщення в зв'язку з пандемією COVID-19.

За даними ПФУ, станом на 1 січня 2021 року в Україні налічувалося 11,1 млн пенсіонерів, з них 2,7 млн осіб - працюючі пенсіонери. Середній розмір пенсійної виплати становить 3727 грн.

Раніше в ООН закликали відкрити перекриту через карантин лінію розмежування на Донбасі, щоб місцеві жителі ОРДЛО знову могли отримувати пенсії.