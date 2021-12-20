Понад 9% видатків Держбюджету України буде спрямовано на розвиток економіки

Коли весь світ зазнає негативних наслідків коронакризи в економіці, Україна дивиться в майбутнє з неприхованим оптимізмом. Ухвалений урядом бюджет на 2022 рік має досить велику видаткову частину. Як запевнив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на своїй сторінці у Facebook, на інвестиції у розвиток економіки наступного року спрямують 140 млрд грн або 9,4% від усіх видатків Державного бюджету. З його слів, це рекордний показник за останнє десятиліття.
Глава уряду вкотре запевнив у тому, що держбюджет-2022 збалансований та реалістичний, а пріоритети кошторису залишаються незмінними: медицина, освіта, безпека та оборона, інфраструктура, підтримка бізнесу, а також підвищення соціальних стандартів.
Він також нагадав, що з 1 грудня розмір мінімальної зарплати збільшено до 6500 грн, що є другим підвищенням за цей рік.
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