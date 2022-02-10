Понад 50% агровиробників не бачать приводів для цінових змін - результати опитування

17:29 10 лютий Київ, Україна

У січні-березні 2022 року 52% сільгосптоваровиробників не бачать підстав для цінових змін на продукцію, свідчать результати опитування, проведеного Держстатом.



Згідно з результатами опитування, 39% респондентів оцінюють підвищення цін на сільгосппродукцію у січні-березні 2022 року, а 9% вважають, що ціни на продукцію їхніх підприємств мають знизитися.



Також 8% опитуваних очікують збільшення обсягів виробництва у січні-березні 2022 року. 52% респондентів вважають, що обсяги виробництва продукції залишаться без змін, 40% сільгоспвиробників обсікають на зниження обсягів виробництва.



Також аграрії відповіли і на питання про кількість працівників на підприємствах та перспективи скорочення чи розширення штату.



Зокрема, 14% респондентів розраховують на збільшення чисельності працівників у січні-березні 2022 року, 15% планують скоротити штат. А 71% із опитаних аграріїв планують залишити кількість працівників без змін.



В опитуванні взяли участь 838 підприємств, що займаються економічною діяльністю з КВЕД «Сільське господарство» (розділ 01, крім груп 01.6, 01.7 з КВЕД-2010)