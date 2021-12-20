Понад 300 тисяч гривень отримано від платних камер в СІЗО

За повідомленням прес-служби Міністерства юстиції України, новий проект з надання платних послуг громадянам, що містяться в СІЗО, приніс не поганий результат. В ході впровадження цього проекту, від користування платними камерами в слідчих ізоляторах, вже надійшло 318 тисяч гривень.

"Кошти за користування камерами з поліпшеними умовами продовжують надходити. Станом на 22 липня вже отримано більше 318 тисяч гривень. Тому експеримент працює ", - сказано в повідомленні.

За рахунок цих грошей ремонтують звичайні камери слідчих ізоляторів. Зокрема, на цей раз була відремонтована камера на 12 осіб в ГУ Київський слідчий ізолятор.

Нагадаємо, Мін'юст запустив відкриття люкс-апартаментів в деяких СІЗО. Виручені гроші від укладених за послугу користування VIP-камерами направляють на ремонт безкоштовних камер.

Нещодавно глава Мін'юсту презентував "подарункові сертифікати" на проживання в камерах СІЗО з поліпшеними умовами. Малюська відмітив, що сертифікат є чинним лише протягом шести місяців після покупки. Якщо протягом цього терміну власник сертифіката не взятий під варту і не потрапить в СІЗО, то кошти зараховуються в якості благодійної допомоги відповідного слідчого ізолятора.