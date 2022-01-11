Понад 25 млн гривень направили минулого року для оновлення харчоблоків навчальних закладів Львівщини

15:12 11 січень Київ, Україна

Минулого року на реконструкцію харчоблоків у 106 навчальних закладах Львівщини надали освітні гранти на понад 25 мільйонів гривень.

Як повідомив директор Департаменту освіти і науки ОДА Львівської області Олег Паска, за кошти місцевого бюджету покращено матеріальну базу 153 харчоблоків: закупили технологічне обладнання (електроплити, електром'ясорубки, картоплечистки тощо) та холодильне обладнання.

«Оновлене обладнання покращить технологічні процеси приготування страв, сприятиме переходу до здорового харчування. У 250 харчоблоках закладів загальної середньої освіти області запровадили постійно діючі процедури, що ґрунтуються на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках при забезпеченні школярів гарячим харчуванням та реалізації харчових продуктів», – зазначив Паска.

Нагадаємо, з ініціативи та під патронатом першої леді Олени Зеленської в Україні триває реформа шкільного харчування. На початку листопада у Львові провели форум, де порушили питання безпеки та якості системи шкільного харчування, проєктного підходу у переоснащенні харчоблоків навчальних закладів, якісних критеріїв публічних закупівель, новітніх стандартів громадського харчування.