Богдан Данилишин: гривня зміцнюється

Глава Ради Національного банку України опублікував в своїх соціальних мережах актуальну інформацію про стан гривні в країні. Згідно з даними Богдана Данилишина, гривня прагне до зміцнення - щодо долара вона збільшилася на 0,8%.

У той самий час, як зазначив Данилишин, на форвардному сегменті міжбанківського валютного ринку попит на іноземну валюту, навпаки, збільшився, що свідчить про присутність девальваційних очікувань у учасників ринку.

За період з початку року обсяг чистої купівлі іноземної валюти клієнтами банків склав 1 043 млн доларів і був в основному задоволений шляхом продажу іноземної валюти банками з позиції. У той самий час банки мали можливість компенсувати чистий продаж валюти на міжбанку шляхом покупки готівкової і безготівкової іноземної валюти у населення - з початку року обсяг чистої купівлі іноземної валюти банками за такими операціями склав 1 073 млн, повідомив глава Ради НБУ.

За його даними, ліквідність банків в іноземній валюті зараз становить близько 8,8 млрд доларів.

Як зазначив Данилишин, НБУ шостий тиждень поспіль (10-14 травня) не проводив валютних інтервенцій на міжбанківському ринку. Обсяг чистої покупки Національним банком іноземної валюти з початку року продовжує складати 220,5 млн доларів. За даними голови Ради НБУ, міжнародні резерви України на 19 травня 2021 року склали 27,5 млрд доларів.