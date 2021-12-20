Блокування Суецького каналу викликало зростання цін на нафту

Блокування Суецького каналу призвело до побоювань на ринку нафти. Експерти вважають, що терміни поставки будуть зірвані, а значить - ціна знову повзе вгору. Уже в п'ятницю на нафтових біржах відстежують зростання цін на нафту.

Станом на 12.28 EET ціна травневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зросла на 1,97% - до 63,17 долара, травневих ф'ючерсів на WTI - на 2,24%, до 59,87 долара за барель.

Останні кілька тижнів ціни на нафту демонструють сильну волатильність. Це пов'язано з неоднозначністю ситуації з балансом попиту і пропозиції. З одного боку, є довгострокові перспективи відновлення економічної активності в світі на тлі вакцинації, з іншого - знову спостерігається зростання захворюваності на коронавірус, також є короткострокові ризики для постачань.

У п'ятницю вартість нафти продовжує рости, інвестори оцінюють наслідки блокування Суецького каналу для поставок сировини. У середу контейнеровоз EverGiven довжиною 400 метрів сів на мілину на 151-му кілометрі Суецького каналу і перекрив рух в одному з найбільш завантажених морських торговельних шляхів в світі, заблокувавши хід щонайменше вже 100 суден.