Благодійність в пандемію: скільки грошей втрачено

Фінансова ситуація, економіка країни і безліч інших секторів бізнесу постраждали від пандемії. Через рік після початку карантину, ситуація все ще нестабільна у всіх сферах життя. Немало втратили і благодійні організації, адже заможних виявилося більше, ніж потенційної фінансової допомоги.

У звичайний час більшість некомерційних благодійних організацій отримували своє фінансування відразу з декількох джерел. З початком пандемії їхній бюджет скоротився іноді втричі, і тільки 11 відсоткам всіх таких світових компаній вдалося зберегти створений до пандемії план отримання і розподілу коштів.

Скільки втратили благодійні організації

Крихкість благодійного сектора підкреслює дослідження організації NPO Success Foundation, яке показує, що в 2021 році кожна третя благодійна організація очікує скорочення фінансування ще вдвічі, в порівнянні з минулим роком.

До слова, благодійний сектор в 2020 році втратив 12,4 мільярда доларів прогнозованого фінансування. 72 відсотки всіх благодійних проєктів довелося заморожувати, закривати або реорганізовувати.

Найбільше втрат спостерігається через скорочення меценатських внесків і зниження доходів від соціального краудфандингу, тобто грошових вкладів в благодійні організації на волонтерських засадах.

Хоча більшість прибуткових підприємств вже перейшли в режим онлайн, некомерційні організації часто не мали ресурсів або достатніх навичок, щоб оцифруватися. Благодійні фонди, які залучили соціальні мережі для охоплення більшої аудиторії, в 2020 році отримали більшу кількість фінансових пожертв в Інтернеті, нових меценатів, а також значно вищий розмір прибутку.

Підвищення фінансової та цифрової грамотності благодійного сектора буде мати вирішальне значення для його стабільного функціонування, гарантуючи реалізацію меценатських проєктів, а також максимізацію допомоги при мінімальних витратах.