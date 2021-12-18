Бізнес буде позбавлений від рейдерів - ВР прийняла законопроєкт

Пресслужба партії «Слуга народу» оприлюднила інформацію про прийняття Верховною Радою антирейдерського законопроєкту. Проєкт №3774 передбачає різні лазівки, забороняє офіційну реєстрацію рейдерства і дасть можливість зламати систему в країні.

"Верховна Рада прийняла антирейдерський законопроєкт, який позбавить бізнес від атак. Він знищує найпопулярніші рейдерські "лазівки" і унеможливлює "реєстраційне" рейдерство", - йдеться в повідомленні.

"Щодня в нашій державі відбувається не менше двох рейдерських атак на бізнес. Не секрет, що про більшість рейдерських атак власники компаній дізнаються вже постфактум. Саме тому, напевно, одна з найбільш довгоочікуваних змін, запропонованих законопроєктом, - це введення інформування в режимі реального часу засновників (учасників) юридичних осіб, керівника юрособи через телекомунікаційний зв'язок про проведення реєстраційних дій. Таким чином, провернути рейдерську атаку непомітно буде неможливо", - коментує рішення голова Тимчасової спеціальної комісії з питань захисту прав інвесторів Галина Янченко.