Біткоїн коштує понад $60 тисяч

Експерти відзначають, що криптовалюта дорожчає - за день біткоїн виріс в ціні на 5%. Перший стрибок здійснився 10 квітня і зростання вартості триває. На цей момент ринкова ціна становить $61 тисячу.

У той самий час ринкова капіталізація криптовалюти зросла до 1136 млрд доларів.

Криптоблогер HornHairs в Twitter повідомив, що зараз безліч людей чекає або продовження зростання, або масштабної корекції біткоїна. Саме відмітка в 60 тисяч доларів є ключовою. Якщо криптовалюті вдасться утримати цю межу, то це додасть їй «першу космічну швидкість».

Слід зазначити, що нова хвиля зростання курсу валюти почалася в грудні, коли за кілька тижнів біткоїн подорожчав на 40%. За підсумками 2020 курс виріс на 240%.

Нагадаємо, що європейські ЗМІ повідомляють, що з березня в Швейцарії цифрові гроші стали доступні у великих роздрібних мережах у вигляді ваучерів cryptonow. Вони дозволяють купувати біткоїни, не маючи знань про технології блокчейну. Пропонуються карти номіналом від 50 до 500 франків.