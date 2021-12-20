Біткоїн коштує понад 61 тис доларів

Експерти відзначають, що капіталізація біткоїна в світі виросла до цифри в 1 трлн доларів. При цьому за останній рік вартість криптовалюти зросла на 120%. На 15 березня біткоїн зафіксував свій рекорд в ціні - $61,5 тис.

За прогнозами аналітиків, біткоїн має хороші шанси для досягнення нових рекордів. Однак є і психологічний момент: коли ціна швидко зростає - ринок починає нервувати через можливе падіння. І це, кажуть, майже завжди грає не на користь криптовалюті в короткостроковому періоді.

Нагадаємо, що на світових ринках зростає курс біткоїна. Протягом сесії криптовалюта набрала більше ніж 5% - зараз за монету просять 57 тис. доларів.

Раніше повідомлялося, що на 215 млрд доларів скоротилася капіталізація автовиробника Tesla. І це після мільярдних інвестицій в біткоїн. До вкладень ринкова вартість компанії була на 25% більше - 815 млрд доларів.