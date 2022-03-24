Безробітним виділили 1,3 млрд гривень на підтримку

Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства заявило про готовність держави допомогти безробітним. Для державних програм Кабінет Міністрів виділив 1,3 млрд гривень.

28 жовтня уряд прийняв постанову про додаткову фінансову допомогу Фонду соцстрахування для виплат допомоги по частковому і повному безробіттю. Сума виділених коштів становить 1278 772,6 тис. грн. Гроші будуть отримані з Фонду боротьби з пандемією коронавірусу COVID-19.

На виплати допомог українцям без роботи Кабмін виділив 1198 772,6 тис. грн. 80 млн грн передбачено на допомоги по частковому безробіттю під час карантину через пандемію коронавірусу.

Глава Мінекономіки Ігор Петрашко повідомив, що в період дії карантинних обмежень на допомогу з безробіття українцям виділили понад 10 млрд грн. Він також зазначив, що в рамках програми допомоги по частковому безробіттю було виплачено понад 2,5 млрд грн і збережено 370 тис. робочих місць.

Петрашко підкреслив, що нова фінансова допомога від Кабміну в розмірі майже 1,3 млн грн дасть можливість безперебійно здійснювати виплати людям без роботи. Держслужба зайнятості повідомляє, що на 26 жовтня кількість безробітних жителів України становить 405,3 тис.

З початку січня за сприяння служби зайнятості було працевлаштовано 492 тис. людей, з 12 березня по 19 жовтня (під час дії карантину) - 342 тис.