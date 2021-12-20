Безробіття в Україні збільшиться до кінця 2020 року

14:48 04 серпень Київ, Україна

Фахівці роблячи прогноз для економіки України відзначають, що зростання рівня безробіття лише збільшуватиметься до кінця року. До кінця 2020 експерти Національного банку України очікують показники в районі 10%

Втім, за розрахунками колишнього міністра соціальної політики України Андрія Реви - безробіття на рівні 9% в Україні була ще на початку 2020 року. А сьогодні, говорить колишній чиновник, цю цифру треба множити на два.

"Якщо у нас 1,5-1,7 млн осіб безробітних - це за методикою Міжнародної організації праці - це означає що це 9% людей безробітних. Якщо на сьогодні приблизно 3 млн, то цю цифру можна множити на два. Це 15-16%, до 18% активного населення у нас безробітні. Це колосальна цифра ", - вказує експерт.

І додає: "З осені, коли цикл польових робіт закінчиться, коли у нас ще і сезонне безробіття додасться - ця проблема дуже гостро постане. Особливо на осінньо-зимовий період ".

Відзначимо, що в Україні за три місяці карантину стрімко збільшилася кількість безробітних, що, зокрема, негативно вплинуло і на рівень заробітних плат. Головні причини зростання безробіття - це закриття бізнесу, кадрові скорочення і масове повернення в Україну трудових мігрантів.

Велика кількість безробітних створює високу конкуренцію на робочі місця. Це дозволяє роботодавцям завищувати вимоги до потенційних працівників і "здешевлювати" вакансії, що істотно знижує рівень зарплат.