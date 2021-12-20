Безробіття в Україні: темпи зростають

Центр Разумкова провів дослідження про безробіття в Україні і опублікував звітні дані. Згідно з цифрами, в Україні триває стрімке зростання безробіття.

На поточний момент даний показник в державі досяг позначки в 10%. За період пандемії коронавірусу кількість безробітних зросла до понад півтора мільйона осіб. При цьому частина робочої сили віддає перевагу здійсненню своєї діяльності в тіні, а відповідно, приховане безробіття також підвищилося.

Нещодавно, через чергові карантинні обмеження, країну захлеснула нова хвиля безробіття. Найбільше постраждало населення у віці від 45-55 років. За даними державної служби зайнятості, зараз найчастіше шукають роботу люди саме цієї вікової категорії.

Нещодавно безробітним українцям продовжили терміни реєстрації. У зв'язку з карантином на території України, були прийняті деякі зміни в порядок надання соціальних виплат безробітним українцям.

Вважається, що зміна терміну подачі до 30 днів дозволить знизити емоційне навантаження, пов'язане з виконанням вимог законодавства.