Безробіття в Україні: приховані і прямі цифри

09:28 07 серпень Київ, Україна

Безробіття в Україні зробила величезний стрибок під час умов жорсткого карантину. Закриття малого і середнього бізнесу, а також обмеження під час праці позбавило багатьох українців місця роботи і джерела доходів.

«В умовах коронавируса цифра щонайменше подвоїться. Через жорстких обмежень на перших етапах постраждали цілі сфери економіки. Це призвело до прямої або приховане безробіття », - говорить економіст Андрій Новак.

За його словами, пряма безробіття - коли говоримо про звільнення працівника. Прихована - пропозиція піти в неоплачувану відпустку.

«Багато підприємств не зможуть повноцінно відновити роботу, поки всі обмеження не будуть зняті. Якщо закриття підприємств відбувається за лічені місяці, то на відновлення потрібні роки », - підкреслив економіст.

Кількість прихованих безробітних (тих, хто був відправлений у неоплачувану відпустку або переведений на часткову зайнятість) в Україні становить 3,1 млн осіб, або близько 17% всієї робочої сили країни.



За період карантину було працевлаштовано 222 тис. громадян, 46% від усіх працевлаштованих - в сфері сільського господарства. Про це повідомили в Державному центрі зайнятості.



В Україні через центри зайнятості державі вдалося здійснити виплати і зберегти робочі місця для більш ніж 357 тисяч осіб.