Безробіття в Україні: реальні цифри від ДЦЗ

Державний центр зайнятості (ДЦЗ) України опублікував дані, згідно з якими близько 1 мільйона українців мають статус «безробітний». Однак завдяки центрам зайнятості все більше людей можуть отримати роботу і виплати по безробіттю.

Лідером за кількістю працевлаштованих за 9 місяців поточного року громадян є сільське господарство (35%), далі - переробна промисловість і торгівля (16% і 15% відповідно).

За цей період 473 тисячі українських громадян знайшли роботу за сприяння служби зайнятості, з них - 291 тисяча - зареєстровані безробітні.

За інформацією ДЦЗ, за дев'ять місяців 2020 року 888 тисяч осіб отримували допомогу по безробіттю, 146 тисяч роботодавців співпрацювали з центрами зайнятості, а в базі даних служби зайнятості було 673 тисячі вакансій.

Водночас з початку дії карантину - з 12 березня по 30 вересня 2020 року - 504 тисячі українців отримали статус зареєстрованого безробітного, 324 тисячі громадян були працевлаштовані, з яких 223 тисячі - безробітні, а 428 тисяч осіб стали отримувати допомогу по безробіттю.

За цей же період 119 тисяч роботодавців співпрацювали з центрами зайнятості, а в базі даних служби зайнятості було 396 тисяч вакансій.