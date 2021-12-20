Безробіття в Україні: реальні цифри

Державна служба статистики опублікувала дані з безробіття в Україні на кінець 2020 року. Воно склало понад 10% українців, які перебувають у працездатному віці. Пандемія коронавірусу продовжує впливати на економічну ситуацію в країні і збільшує безробіття.

Виходячи з того, що працездатних громадян в нашій країні, до яких відносять людей у віці від 15 до 70 років, налічується 15,7 мільйона, це означає, що не мають роботи близько 1,6 мільйона українців.

Потрібно відзначити, що це один з найбільш високих рівнів безробіття в Україні з початку XXI століття. Гірша ситуація була в 2000 році - 12,4%, в 2001 році - 11,7% і в 2002 році - 10,3%. Після цього показники безробіття коливалися в межах 6,9-9,9%.

Причина такої жалюгідної ситуації - в постійних карантинних обмеженнях, які тривають уже більше року.

"10% безробіття - це досить сумна цифра. Але, якщо врахувати, що у нас зараз є кілька професійних сфер, в яких через локдаун величезна кількість безробітних, то ця ситуація абсолютно зрозуміла", - зазначила експертка ринку праці Тетяна Пашкіна.

За словами провідного експерта ринку праці, засновника рекрутингового агентства "Борщ" Сергія Марченка, до карантину рівень безробіття в Україні становив близько 9%.

"Тобто, по суті, безробіття зросло приблизно на 10% до цього показнику", - констатував він.

За словами Марченка, в першу чергу, втратили роботу ті, хто не були оформлені офіційно, а вони, як правило, не потрапляють в офіційну статистику. І саме в тих секторах економіки, які постраждали через карантин найбільше, - торгівля, особливо стихійна, сфера послуг, готельний бізнес - багато хто працює неофіційно.