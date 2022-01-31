Безробіття в Україні: подробиці

Прем'єр-міністр України розповів про рівень безробіття в Україні. Згідно з даними, чиновник зазначив, що на початок травня 2021 року в Україні майже пів мільйона українців перебувають у статусі безробітних. Також Денис Шмигаль зазначив, що всього за період карантинних обмежень в Україні було 1 млн офіційно безробітних громадян.
Близько 500 тисяч робочих місць в Україні вдалося зберегти завдяки підтримці бізнесу, програмі "5-7-9" і завдяки програмам виплат.
Раніше Національний банк України (НБУ) за підсумками першого кварталу поліпшив прогноз зростання рівня безробіття на 2021 рік до 9,1% в порівнянні з 10% в січневому прогнозі, йдеться в інфляційному звіті.
Згідно з прогнозом НБУ, в 2022 році рівень безробіття знизиться до 8,5% і збережеться на такому показнику до кінця 2023 року.
Також Мінекономіки прогнозує, що українська економіка відновиться від наслідків коронакризи через два-три роки.
За даними відомства, в 2020 році економіка втратила 4%, але в цьому році очікується зростання ВВП на 4,1%. У наступні два роки темпи зростання будуть нижчими - 3,5% і 3,9%.
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