Безробіття в Україні: подробиці

18:30 11 травень Київ, Україна

Прем'єр-міністр України розповів про рівень безробіття в Україні. Згідно з даними, чиновник зазначив, що на початок травня 2021 року в Україні майже пів мільйона українців перебувають у статусі безробітних. Також Денис Шмигаль зазначив, що всього за період карантинних обмежень в Україні було 1 млн офіційно безробітних громадян.

"Я кожен день отримую дані від Служби зайнятості. Станом на 6 травня 2021 року, статус безробітного мала 401 тисяча осіб. Всього протягом цього карантинного року, згідно з офіційними даними, 1 млн осіб отримали статус безробітного. Відповідно, було працевлаштовано за цей період 665 тисяч людей", - заявив Шмигаль.

Близько 500 тисяч робочих місць в Україні вдалося зберегти завдяки підтримці бізнесу, програмі "5-7-9" і завдяки програмам виплат.

"Крім цього, ще були непрямі важелі економічного впливу, коли ми виділяли кошти, наприклад, на інфраструктурні проєкти. За оцінками експертів, понад 50 тисяч робочих місць було створено в області дорожнього будівництва", - підсумував глава уряду.

Раніше Національний банк України (НБУ) за підсумками першого кварталу поліпшив прогноз зростання рівня безробіття на 2021 рік до 9,1% в порівнянні з 10% в січневому прогнозі, йдеться в інфляційному звіті.

"Безробіття знизиться і в середньому за рік складе 9,1%. З одного боку, відновлення економічної активності буде сприяти нормалізації показника, з іншого - зниження гальмується значним зростанням витрат бізнесу на оплату праці", - йдеться в повідомленні.

Згідно з прогнозом НБУ, в 2022 році рівень безробіття знизиться до 8,5% і збережеться на такому показнику до кінця 2023 року.









Також Мінекономіки прогнозує, що українська економіка відновиться від наслідків коронакризи через два-три роки.



За даними відомства, в 2020 році економіка втратила 4%, але в цьому році очікується зростання ВВП на 4,1%. У наступні два роки темпи зростання будуть нижчими - 3,5% і 3,9%.