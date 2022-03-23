Безробіття в Україні критичне - Держстат

На сайті Державної служби статистики опублікували дані про рівень безробіття в Україні. Звіт містить дані про період I кварталу поточного року. Згідно з цифрами, рівень безробіття тримається на показнику 10,7%. За словами експертів, це найвищий рівень безробіття в країні з 2017 року.

«За результатами дослідження робочої сили в першому кварталі 2021 року, кількість зайнятого населення у віці 15-70 років - 15,4 млн осіб», - відзначили в Держстаті.

Уточнюється, що кількість безробітних у віці від 15 років і старше зросла до 1,8 млн осіб. У першому кварталі 2021 року рівень зайнятості населення у віці 15-70 років становить 55%. Як повідомлялося раніше, за рік в Україні 73 тисячі медиків втратили роботу в розпал пандемії, хоча в країні спостерігається брак медпрацівників.

Додамо, пандемія залишила без роботи чверть мільярда людей у світі. Коронакриза в чотири рази сильніше позначилася на зайнятості людей, ніж економічна криза 2008-2009 років.