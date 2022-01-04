Безробіття в Україні: цифри і дані

Згідно з даними Державного центру зайнятості та Національного банку України, в країні налічується понад 450 тисяч безробітних українців. У порівнянні з 1 квітня 2020 року, цифра зросла майже на 29%.

При цьому кількість пропонованих вакансій, за даними Держслужби зайнятості, на 1 квітня склала 77 000. Тобто, в середньому по Україні на одне вільне робоче місце претендують шість безробітних, тоді як в минулому році претендували п'ятеро.

Найбільше безробітних на 1 квітня було в таких регіонах:

Дніпропетровська область (31,8 тис.)

Харківська область (28,2 тис.)

Львівська область (27,1 тис.).

Найменше безробітних у таких регіонах:

Закарпатська область (7,5 тис.)

Чернівецька область (8,5 тис.)

Луганська область (8,8 тис.)

Отримували допомогу по безробіттю на 1 квітня цього року 385 тис. осіб.

Серед безробітних, чоловіки становили - 190 тис. осіб (або 42%), жінки - 260 тис. осіб (або 58%).

За освітою:

48% зареєстрованих безробітних мали вищу освіту,

34% - професійно-технічну,

18% - середню освіту.

За видами економічної діяльності: