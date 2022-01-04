Безробіття в Україні: цифри і дані

Згідно з даними Державного центру зайнятості та Національного банку України, в країні налічується понад 450 тисяч безробітних українців. У порівнянні з 1 квітня 2020 року, цифра зросла майже на 29%.
При цьому кількість пропонованих вакансій, за даними Держслужби зайнятості, на 1 квітня склала 77 000. Тобто, в середньому по Україні на одне вільне робоче місце претендують шість безробітних, тоді як в минулому році претендували п'ятеро.
Найбільше безробітних на 1 квітня було в таких регіонах:
- Дніпропетровська область (31,8 тис.)
- Харківська область (28,2 тис.)
- Львівська область (27,1 тис.).
Найменше безробітних у таких регіонах:
- Закарпатська область (7,5 тис.)
- Чернівецька область (8,5 тис.)
- Луганська область (8,8 тис.)
Отримували допомогу по безробіттю на 1 квітня цього року 385 тис. осіб.
Серед безробітних, чоловіки становили - 190 тис. осіб (або 42%), жінки - 260 тис. осіб (або 58%).
За освітою:
- 48% зареєстрованих безробітних мали вищу освіту,
- 34% - професійно-технічну,
- 18% - середню освіту.
За видами економічної діяльності:
- 20% серед зареєстрованих безробітних раніше були зайняті в сільському, лісовому і рибному господарстві;
- 17% - у сфері торгівлі;
- 17% - в державному управлінні, обороні, обов'язковому соціальному страхуванні;
- 14% - у переробній промисловості.
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