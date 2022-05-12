Безробіття в Європі - 1,36 млн громадян без роботи

Безробіття - одна з головних проблем будь-якої кризи. Коронакриза не стала винятком - в Європі і в Україні показники безробіття серед населення зросли в кілька разів.

У всіх країнах Європи разом з ЄС і державами, що не входять до Співдружності, - станом на вересень місяць було 13 млн 613 громадян, які не мають роботи. Безробіття в дев'ятнадцяти країнах єврозони склало рекордні за два роки 8,3 відсотка.

Євростат наводить дані по окремих країнах, що входять в єврозону: у вересні у Франції рівень безробіття склав 7,9 відсотка, в Італії безробітних було 9,6 відсотка. Найменше з країн Європи безробітних нарахували в Німеччині - 4 з половиною відсотки. А найбільше з європейських країн відсутністю роботи страждають жителі Іспанії - там у вересні не мали роботи 16 з половиною відсотків громадян.

Прем'єр-міністр України заявив, що за період карантину в країні було працевлаштовано 440 000 осіб за допомогою центрів зайнятості. Однак безробіття в Україні продовжує зростати. Так, за місяць кількість безробітних зросла з 396 до 420 000 осіб. Однією з причин такого стрибка рівня безробітних в країні став карантин вихідного дня.

Відомо, що в результаті таких заходів постраждали співробітники сфери обслуговування. При цьому, впала купівельна спроможність, адже матеріальне становище українців погіршилося.