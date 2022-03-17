Безробіття, споживчий настрій, поточний стан - Info Sapiens

Дослідницька агенція Info Sapiens спеціалізується на аналізі даних, зібраних на підставі громадської думки, поведінкових вимірів. Щомісяця компанія публікує звіт про індекси по Україні.

Індекс споживчих настроїв в Україні у вересні 2020 склав 71,6 п., що на 3,1 п. вище, ніж у серпні. Індекс девальваційних очікувань виріс на 3,9 п. - до значення 160,8.

Індекс поточного становища незначно виріс і становить 64,8, що на 2,3 п. вище показника минулого місяця. Індекс економічних очікувань у вересні дещо зріс на 3,6 п. і становить 76,1.

У вересні показник індексу очікуваної динаміки безробіття стабільний і становить 143,5, що на 3,4 п. вище показника минулого місяця. Індекс інфляційних очікувань змінився також незначно - виріс на 0,8 п. до рівня 186,8.

"Споживачі поліпшили свої очікування щодо змін особистого матеріального становища. Цей результат пов'язаний із зростанням зайнятості та пожвавленням ділової активності (згідно з дослідженням НБУ, ділові очікування підприємств також покращилися в третьому кварталі). Водночас споживачі зберігають обережність щодо своїх витрат: індекс доцільності робити великі покупки не змінився", - коментують аналітики Info Sapiens.

За словами заступника голови Ради Національного банку України Василя Фурмана, в Україні сьогодні відсутні передумови для значного падіння курсу гривні щодо долара.

Як заявляв глава Ради Національного банку Богдан Данилишин, на 20 жовтня курс гривні до долара США знизився на 0,2% за тиждень і на 0,6% з початку місяця, проте ситуація на міжбанківському валютному ринку залишається збалансованою. Фундаментальних причин для ослаблення курсу гривні немає.

Міжнародний валютний фонд оновив прогноз щодо курсу гривні до долара на період до 2025 року. Прогноз покращено порівняно з даними за червень.