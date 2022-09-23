Біженці продовжать отримувати житлові субсидії в Україні – Кабмін

17:53 23 вересня Київ, Україна

Кабінет Міністрів уточнив порядок отримання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг. Громадяни, які виїхали за кордон через війну, матимуть змогу отримувати субсидії на своє житло в Україні.



Про це йдеться у постанові №1041 від 16 вересня 2022 року.



Згідно із законодавством раніше житлова субсидія не призначалася тим людям, які перебували за кордоном загалом понад 60 днів.



У цей період за кордоном не входять дні службового відрядження, лікування, навчання або догляду за дитиною до досягнення нею 3-х років за кордоном, якщо це підтверджують відповідні документи.



Тепер до цього пункту уряд додав і перебування за кордоном під час війни. Тому у 60-денний період не входять дні перебування за кордоном під час військового стану в Україні та два місяці після його припинення чи скасування.



Крім того, згідно з рішенням уряду, з 1 жовтня 2022 року виплачувати призначені субсидії та пільги буде Пенсійний фонд. А з 1 грудня він також призначатиме субсидії та пільги.