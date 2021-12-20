Бейбі-бокси скасують: рішення Кабінету міністрів

16:43 03 серпень Київ, Україна

Кабінет міністрів підтримав ініціативу Міністерства соціальної політики про скасування бейбі-боксів. Коробку для малюків з усім необхідним замінять грошовою компенсацією в розмірі 5000 грн.

Міністр соціальної політики України Марина Лазебна розповіла, що «пакети малюка» продовжать видавати в тих регіонах, де вони є в наявності, до тих пір, поки не закінчаться залишки. А для решти встановлюється разова допомога в розмірі 5 000 гривень, отримати її батьки зможуть протягом 12 місяців з дати народження малюка. Однак у використанні цих коштів є певні обмеження.

«Забезпечити відкриття громадянам, у яких народилася дитина, рахунки із спеціальним режимом використання та видати їм спеціальну соціальну карту. Встановити, що батьки можуть звернутися протягом 12 місяців з дати народження дитини і самостійно протягом року витратити кошти грошової компенсації виключно для придбання дитині одягу, взуття, засобів гігієни, текстилю, іграшок та засобів гігієни для породіль », - зазначила Лазебная.