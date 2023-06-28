Банківські рахунки громадян будуть блокуватися в автоматичному режимі

У Мін'юсті розроблений законопроект про примусове виконання судових рішень, згідно якого рахунку громадян будуть блокуватися в автоматичному режимі. Ці нововведення були схвалені с.

Документ передбачає внесення змін до автоматизованої системи виконавчого провадження.

Банки зможуть блокувати рахунки українців, що потрапляють в єдиний реєстр боржників, в автоматичному режимі. Крім того, законопроект передбачає посилення деяких санкцій - заборона боржникам на виїзд за межі країни, а також, кримінальна відповідальність за погрози на адресу приватного або державного виконавця.

У законопроекті передбачена відповідальність не тільки для боржників - посадова особа буде оштрафовано за бездіяльність у відповідь на рішення суду.

Крім того, під час виконання судового рішення, кошти боржника будуть арештовуватися автоматично. Винуватець може бути оштрафований за невиконання судового рішення, а якщо на нього не вплине така санкція, у нього можуть вилучити майно.

Законопроект передбачає зняття арешту з рахунку після того, як з нього будуть зняті кошти.

На думку юристів, зміни, передбачені законопроектом, можна вважати позитивними, оскільки в разі, якщо він буде прийнятий, багато процесів виконавчого провадження будуть звільнені від паперової тяганини і будуть проходити в автоматичному режимі. Так, крім прискорення процесу накладення арешту, може бути прискорений і процес зняття арешту.