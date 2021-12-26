Банки збільшили обсяг держоблігацій внутрішньої позики

За інформацією Нацбанку України, на сьогоднішній день банки країни володіють облігаціями внутрішньої державної позики на суму 422,41 млрд гривень. При цьому слід зазначити, що тиждень тому цей обсяг був на 5,09 млрд гривень менше.

У той же час, на 17 серпня обсяг ОВДП в портфелі юридичних осіб становить 27,13 млрд гривень, що на 0,2 млрд гривень менше, ніж було станом на 10 серпня.

Обсяг ОВДП у власності нерезидентів за станом на 17 серпня складає 89,44 млрд гривень, що на 0,85 млрд гривень менше, ніж було станом на 10 серпня.

Обсяг ОВДП в портфелі фізичних осіб становить на 17 серпня 7,54 млрд гривень (+0,19 млрд за тиждень). У власності НБУ станом на 17 серпня обсяг ОВДП не змінився і становить 324,58 млрд гривень.

Раніше ми повідомляли, що обсяг ОВДП у власності банків за тиждень зменшився на 7,8 млрд гривень.