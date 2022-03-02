Банки України запровадили "кредитні канікули"

17:35 02 березень Київ, Україна

В Україні вже сьомий день триває війна, у зв'язку з чим банки України вирішили запровадити "кредитні канікули". Банки не вимагатимуть від клієнтів вносити обов'язкові платежі за їхнім кредитом та нараховуватимуть відсотки за те, що кредити не погашаються.

ПРИВАТБАНК

Як повідомили у прес-службі "ПриватБанку", з 1 березня 2022 року їхні бізнес-клієнти пішли на "кредитні канікули" до 1 червня 2022 року (на 90 днів). Це означає, що підприємці, які користуються ПриватБанком, виплачуватимуть всі заборгованості на початку літа. При цьому "прострочення" за кредитами не формуватимуться. Клієнти банку зможуть користуватися "Кредитним лімітом на рахунок", "Овердрафтом", кредитним лімітом "Підприємницький" у межах суми боргу на 24 лютого 2022 року. Також, за словами керівника департаменту валютних платежів та переказів МВ у "ПриватБанк" Марії Страшко, з 1 березня 2022 року її керівництво впроваджує кредитні канікули для звичайних клієнтів (фізичних осіб) за всіма кредитними картками. - Пільгові умови договору під 0,00001% та без обов'язкового мінімального платежу діють до 1 червня 2022 року за кредитними картками: Картка Універсальна, Картка Універсальна Gold та преміальні картки, – пояснила вона. Потрібно сказати, що кредитні канікули до 90 днів (включно) діятимуть і за картками, які мали прострочення зобов'язань.

АЛЬФА-БАНК УКРАЇНА

Як повідомили у прес-службі "Альфа-Банк Україна", відучора – 1 березня 2022 року – вони відпустили на "кредитні канікули" всіх своїх клієнтів (за всіма кредитними картками та кредитами). Мінімальні платежі вже скасували. "Кредитні канікули" триватимуть 3 місяці, тобто до 1 червня 2022 року. Так, проплатити заборгованість потрібно буде аж на початку літа.

ОЩАДБАНК

Як повідомляють у прес-службі "Ощадбанку", у зв'язку з військовим становищем в Україні вони з 1 березня 2022 року до 31 травня 2022 року автоматично (без участі клієнтів) запровадили "кредитні канікули" за всіма кредитними програмами для звичайних клієнтів банку – фізичних осіб. . На цей період скасовуються платежі за кредитами та будь-які штрафні санкції за несплату кредитів. До літа встановлюються такі правила: процентні ставки за користування загальними кредитними запитами та наступними банківськими продуктами: "Кредитування пенсіонерів", "Кредитування у рамках зарплатних проектів", "Кредит під заставу депозиту" та "Моя кредитка" у розмірі 0,001% річних; комісійну винагороду за обслуговування кредиту, передбачені банківським продуктом "Моя кредитка", у розмірі 0,001% річних; плата за користування коштами у разі несанкціонованого овердрафту у розмірі 0,001% річних. Що стосується іпотеки, автокредитів та кредитів готівкою, то такі позичальники з 1 березня 2022 року по 31 травня 2022 року звільняються від сплати самих кредитів та відсотків за ними.

RAIFFEISEN BANK

Як повідомили у прес-службі Raiffeisen Bank, вони ще у процесі запровадження "кредитних канікул" для фізичних осіб та приватних підприємців. Усі зміни їх фахівці зроблять автоматично, тому клієнтам не потрібно звертатися до відділень банку чи інформаційних центрів. Про налаштування "кредитних канікул" клієнти Raiffeisen Bank отримають інформування через Viber чи СМС. Зазначимо, що на даний момент – з метою підтримки українців – банк скасував усі комісії за операції, які не стосуються кредитних коштів та рахунків, а саме: перекази та платежі в Raiffeisen Online, зокрема за перекази з картки на картку, поповнення мобільного та перекази за реквізитами; обслуговування карт та рахунків для фізичних осіб та підприємців; зняття готівки в Україні та за кордоном, комісію за конвертацію.

CREDIT AGRICOLE UKRAINE

Як повідомляють у Credit Agricole Ukraine, зараз їх клієнти перебувають на "кредитних канікулах". Доки – не уточнюють. При цьому картки Credit Agricole (термін дії яких спливає у лютому 2022 року) співробітника банку автоматично продовжили, щоб ними можна було користуватися і надалі. ПУМБ Як повідомили у прес-службі ПУМБ, вони хочуть надати належну та своєчасну підтримку для бізнесменів нашої країни та для її економіки у цей надзвичайно важкий період – період війни. Саме тому банк ПУМБ ухвалив рішення щодо перенесення погашення суми кредиту та відсотків за нього на 30 днів для бізнес-клієнтів. Також, згідно з чинним законодавством банк не стягуватиме штрафи за прострочену заборгованість та не застосовуватиме підвищену процентну ставку за всіма кредитами для фізичних осіб. Термін внесення обов'язкового платежу за кредитними картками, який настає 28.02.2022 року, у банку ПУМБ продовжили на місяць без нарахування нових відсотків та комісій. Тобто, проплатити кредит клієнтам потрібно до 28 березня 2022 року.

MONOBANK

Як розповів співзасновник компанії Monobank Олег Гороховський, вони скасували внесення планового платежу за кредитом у лютому 2022 року та продовжили пільговий період. На даний момент банк не нараховує своїм клієнтам жодних штрафів та підвищених відсотків за непогашення заборгованості. Також усі виплати за своїми зобов'язаннями перед вкладниками Monobank зараз продовжує виконувати у повному обсязі. Vgorode нагадує, що з початку війни українці масово витрачають особисті гроші на допомогу військовим лікарям України. Багато хто влазить у кредити задля того, щоб відстояти територіальну цілісність та незалежність країни.