Банки України отримали на 2 млрд грн доходів більше, ніж в минулому році - звіт за I квартал 2021 року

Національний банк України відзвітував про діяльність фінансових установ України за I квартал 2021 року. Згідно зі звітом, аналогічний період 2020 року було менш прибутковим. НБУ опублікував в доходах цифру, яка на 2 млрд гривень перевищує торішню.

В комісійний дохід від розрахунково-касового обслуговування входять комісії за обслуговування карток, смс банкінг, перекази і зняття готівки.

Станом на 01.04.2021 року:

Чистий комісійний дохід банківської системи склав 12 418 млн грн.

Чистий комісійний дохід банківської системи від РКО - 10338 млн грн.

Для порівняння на 01.04.2020 року: