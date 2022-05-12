Банки активно скорочують мережу філій і персонал - НБУ

16:33 10 серпня Київ, Україна

Згідно з оглядом банківського сектора НБУ , в серпні банки продовжили скорочувати філії і персонал, крім того, активно знімаються банкомати і встановлюють POS-термінали по всій Україні.

Про це повідомляє НБУ у вівторок, 10 серпня.

У II кварталі 2021 року банки активно скорочували мережу філій (до 6,9 тисячі), найбільше - ПриватБанк і Ощадбанк (відповідно 110 і 54). Іноземні банки закрили 24 відділення, і тільки приватні банки відкривали нові філії - 17.

Як зазначається в огляді, в II кварталі звільнено в цілому 1,1 тис. працівників, найбільше скорочували персонал державні та іноземні банки. При цьому приватні банки найняли майже 1,7 тис. осіб. Всього в банках працюють 125 тисяч осіб.

У II кварталі банки значно наростили мережу POS-терміналів - до 420 тисяч. Такий приріст відбувся завдяки ПриватБанку (+16,2 тис.) і іноземним банкам (+4,7 тис. терміналів).

Кількість банкоматів (34,5 тисячі) скоротилася у всіх груп: за квартал банки вилучили з мережі 198 банкоматів.