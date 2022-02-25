Баланс зовнішньої торгівлі України переживає серйозний дефіцит в 67%

14:55 02 жовтень Київ, Україна

Згідно з даними Державної служби статистики за період січень-серпень 2020 року, зовнішня торгівля України з ЄС відчула дефіцит в розмірі 67% в порівнянні з показниками 2019 року.

Баланс зовнішньої торгівлі товарами та послугами України за січень-серпень 2020 року зведений з дефіцитом 582 млн доларів - на таку суму обсяги імпорту перевищують експорт. Це майже в 13 разів менше зовнішньоторговельної "дірки" за січень-серпень 2019 року, коли вона досягала 7,5 млрд доларів. Про це свідчать дані Національного банку України (НБУ).

Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами скоротився більш ніж в два рази - з 8,4 до 3,8 млрд доларів. Профіцит зовнішньої торгівлі послугами зріс майже в чотири рази - з 830 млн доларів до 3,2 млрд доларів. А ось платіжний баланс України за січень-серпень 2020 року виявився в 1,5 раза менше показника за аналогічний період 2019 року - 1,467 млрд проти 2,105 млрд доларів.

Відзначається, що експорт впав на 6,4% - до 5,57 млрд доларів, імпорт залишився на рівні 6,52 млрд доларів. Водночас на 37,5% (до 334 млн доларів) виріс профіцит у торгівлі послугами: експорт послуг зріс на 7,8% - до 41,04 млрд дол, а імпорт скоротився на 2,4% - до 0,7 млрд дол.

Загалом негативне сальдо зовнішньоторговельного балансу України в 1 кварталі 2020 року скоротилося до 9,4 млн дол з 437,9 млн дол за аналогічний квартал 2019 року. За даними Держстату, за перші три місяці цього року експорт товарів і послуг скоротився на 0,3% - до 14,68 млрд дол, а імпорт - на 3,1%, до 14,69 млрд дол.

В цілому в торгівлі в першому кварталі 2020 року дефіцит знизився на 29,6% - до 1,06 млрд доларів внаслідок того, що імпорт впав на 3,4% - до 13,31 млрд дол, а експорт - на 0,2 %, до 12,25 млрд дол.