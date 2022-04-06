АЗС Львівської області перевірили на предмет порушень закону - подробиці

Обласна державна адміністрація міста Львів перевірила 495 АЗС. Метою перевірки було визначення нелегальних аспектів роботи підприємств. Перевірка тривала з середини березня до початку липня і в результаті була не тільки вилучена частина пального, але і закрита частина підприємств.

За результатами перевірок ЛОДА, в 486 АЗС є ліцензія, 9 - припинили діяльність, 10 - не працювали на момент перевірки. Також вилучили 61,7 тонни пального.

Так, відповідальні структури, а це обласні відділення ГУ Держпраці, ГУ Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Державна екологічна інспекція, ГУ Нацполіції, ГУ ДПС, ГУ ДФС проводять окремі перевірки, а також спільні з іншими причетними службами.

За результатами проведених заходів, виявили 1080 порушень вимог нормативно-правових актів з питань охорони праці, промислової безпеки та гігієни праці, склали 495 актів перевірок для усунення порушень вимог законодавства в частині пожежної та техногенної безпеки, 55 протоколів про адміністративне правопорушення в частині дотримання вимог природоохоронного законодавства, виявили 12 порушень щодо незареєстрованого акцизного складу, безліцензійної діяльності, відсутності витратомірів і рівнемірів і накладено штрафних санкцій на суму 1934000 грн.

До адміністративної відповідальності притягнули більше ніж 120 відповідальних осіб, з яких понад 90 - керівники суб'єктів господарювання.

За підсумками зустрічі учасникам міжвідомчої групи доручили контролювати виконання державних приписів щодо виявлених порушень. Також в рамках зустрічі обговорили питання законодавчого регулювання щодо переліку надання підтверджувальних документів про прийняття об'єкта в експлуатацію, необхідних для отримання ліцензії на роздрібну торгівлю пальним.