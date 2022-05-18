Автомобільний газ подорожчав у мережах АЗС в Україні

15:26 18 травня Київ, Україна

З 17 по 18 травня у мережах АЗС України середня ціна на скраплений газ піднялася на 1,15 гривні за літр, тобто до 36,39 гривні за літр.

Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи А-95, повідомляє enkorr.



На 0,5-3 грн/л збільшила ціну частина консолідованої мережі "Приват". На станціях "Авіас" автогаз коштує 36,37 грн/л, Укрнафти - 33,88 грн/л.



На станціях ОККО та WOG автогаз подорожчав на 1 та 2 грн/л, до 36,99 та 37,98 грн/л відповідно.



На станціях "Укргазвидобування" ціна зросла на 3 грн, до 42 грн/л.



Крім того, за останню добу на 0,5-2 грн/л подорожчав автогаз у мережах "БРСМ-Нафта", "Автотранс", UPG та інших.