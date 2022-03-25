Авіаційний простір ЄС буде відкрито для українських компаній - подробиці

Денис Шмигаль розповів про згоду Євросоюзу підписати авіаційну угоду з Україною. Прем'єр-міністр країни поділився інформацією про те, наскільки це радісна новина не тільки для ринку авіаперевезень, але і для економіки країни в цілому.

"Угода про спільний авіаційний простір відкриває ринок авіаперевезень, від чого виграють українські пасажири і авіакомпанії. Також це створить більше вибору для подорожей, нові можливості для авіаційної галузі, найкраще поєднання з новими маршрутами і напрямками", - написав Шмигаль.

Як повідомили в пресслужбі Ради ЄС, цей договір скасовує ринкові обмеження і відкриє для України внутрішній авіаринок Євросоюзу. Але для цього країні доведеться перейти на авіаційні стандарти і правила Євросоюзу. Зокрема, договір містить положення про екологічну і соціальну відповідальність, а також чесну конкуренцію. Ще в ньому є механізми для запобігання спотворенню правил конкуренції або інших зловживань.

Рішення Ради ЄС дозволяє тимчасово почати застосовувати цю угоду до завершення всіх необхідних процедур для набуття чинності. Але щоб набути чинності, вона має бути ратифікована кожною країною-членом ЄС, Єврокомісією і Україною. Допускається, що це станеться восени цього року. Крім України, Євросоюз підписав аналогічні угоди з Вірменією і Тунісом.